Adli: "Champions ancora possibile, è tutto aperto. Futuro? Portare la Fiorentina in alto, poi vedremo"

Durante l'intervista concessa a Radio Sportiva, il centrocampista della Fiorentina, Yacine Adli, ha così parlato del finale di campionato con la maglia viola e del suo futuro: "Il campionato è ancora...

Durante l'intervista concessa a Radio Sportiva, il centrocampista della Fiorentina, Yacine Adli, ha così parlato del finale di campionato con la maglia viola e del suo futuro: "Il campionato è ancora molto aperto, siamo tutti vicini e tutto è possibile. Cercheremo di rimanere concentrati per dare il massimo in ogni partita. Abbiamo ancora scontri diretti e faremo il possibile. Adesso è difficile darsi un obiettivo chiaro. Il campionato è molto aperto e può succedere di tutto. Dobbiamo finire bene".

Infine: "Il mio obiettivo è finire la stagione e portare la Fiorentina il più in alto possibile. Il Milan è un club importante, mi sono legato tantissimo, ma anche la Fiorentina mi sta dando tanto. Quindi vedremo a fine stagione cosa succederà".