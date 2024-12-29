Adli: "Non si festeggia per un pareggio, se vogliamo restare in alto non dobbiamo accontentarci"

Il centrocampista francese della Fiorentina ha parlato del pareggio viola a Torino contro la Juventus

A Dazn ha parlato il centrocampista francese della Fiorentina Yacine Adli che ha commentato il pareggio viola a Torino contro la Juventus:"Siamo stati bravi a reagire perché non ci siamo fatti abbattere dopo i gol subiti però non bisogna mai accontentarsi perché non dobbiamo pareggiare, ma vincere le partite. Il nostro obbiettivo deve essere sempre quello di portare a casa i tre punti, ma oggi ci portiamo a casa il punto che è importante per noi. Sono partite utili per noi perché ci fanno crescere e ci fanno capire che siamo forti."

Sull'assist: " Ho messo una bella palla, l'importante è che Moise abbia segnato e abbia pareggiato la partita in un momento difficile della partita. Sappiamo di avere tante partite e dobbiamo lavorare molto, abbiamo dei mesi con una partita a settimana, questo ci deve aiutare a mettere benzina nel motore."

https://www.labaroviola.com/palladino-punto-che-vale-molto-due-gol-presi-ho-detto-alla-squadra-che-dobbiamo-entrare-subito-in-partita/282624/