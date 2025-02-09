Adli non recupera, anche Pablo Mari fuori dai convocati per Inter-Fiorentina. Ci sono Zaniolo e Fagioli

Per la prima volta ci sono tutti i nuovi acquisti a disposizione di Palladino per la partita della Fiorentina contro l'Inter a San Siro

La Fiorentina ha diramato i convocati per la gara di domani sera contro l'Inter a San Siro. Non c'è Adli che è ancora fuori per un problema alla caviglia, non ha ancora recuperato Pablo Mari che si è infortunato proprio contro la Fiorentina quando indossava la maglia del Monza. Ecco la lista completa

KEAN STA ATTIRANDO SU DI LUI TANTE SQUADRE...

https://www.labaroviola.com/cm-com-scrive-sirene-dalla-premier-per-kean-ma-la-permanenza-alla-fiorentina-non-e-da-escludere/288265/