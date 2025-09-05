Che fine hanno fatto i calciatori non riscattati dalla Fiorentina? Adli è in Serie D, Colpani in Serie B

La scorsa stagione la Fiorentina ha scelto di acquistare tanti calciatori in prestito con formule che prevedevano l'acquisto a titolo definitivo. A fine stagione la Fiorentina ha di fatto riscattato s...

La scorsa stagione la Fiorentina ha scelto di acquistare tanti calciatori in prestito con formule che prevedevano l'acquisto a titolo definitivo. A fine stagione la Fiorentina ha di fatto riscattato solo 3 di questi calciatori, Fagioli e Gosens, gli unici per cui la Fiorentina aveva l'obbligo, e Gudmundsson riscattato con uno sconto da parte del Genoa. Il resto dei calciatori, 6 in tutto sono tornati alle rispettive squadre. Guardando come si sta evolvendo la loro carriera fin qui sono pochi i rimpianti, ad eccezion fatta di Bove che sta ancora aspettando di capire dove potrà tornare a giocare.

Partiamo da Colpani che era considerato uno dei prezzi pregiati dello scorso calciomercato, era arrivato dal Monza in prestito per 4 milioni con il riscatto fissato a 12. Nonostante le aspettative e i 4 milioni spesi per il prestito, dopo una stagione negativa la Fiorentina ha scelto di non riscattarlo. Adesso è in Serie B con il Monza dopo che nessuna squadra si è fatta avanti seriamente per portarlo in Serie A. Adli aveva un riscatto a 11 milioni ma la Fiorentina di comune accordo con il calciatore ha scelto di non riscattarlo. Ha fatto ritorno a Milano ma è stato scartato e relegato in Serie D con il Milan Futuro in attesa di un acquirente che però non si è mai palesato.

Cataldi invece è tornato alla sua Lazio e complice il ritorno di Sarri e il mercato bloccato è rimasto per essere l'alternativa a Rovella. Folorunsho invece è andato al Cagliari di Pisacane e dovrà lottare per mantenere la categoria, si è trasferito in prestito con diritto di riscatto. Zaniolo invece si è trasferito all'ultimo tuffo all'Udinese, ancora un passo indietro dopo aver fallito all'Aston Villa, a Cagliari e a Firenze. Adesso dovrà sperare di ritrovarsi a Udine anche da un punto di vista di serenità mentale dopo quello che è successo con la Roma primavera al Viola Park. Insomma tutti i calciatori non riscattati sono stati costretti a ripartire da un livello più basso e non paiono esserci veri e propri rimpianti per le scelte fatte dalla società a Giugno