Allegri scarica Adli prima di cominciare: spedito in ritiro con Milan Futuro e addio già scritto

Come riportato sul suo profilo Twitter dal giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin, Yacine Adli è di fatto già adesso fuori dal progetto tecnico del Milan ancor prima dell’inizio del ritiro. Il nuovo corso targato Massimiliano Allegri prende forma e lo fa con scelte nette: il centrocampista franco-algerino classe 2000 non rientra nei piani del tecnico livornese, che ha dato il via libera per il suo trasferimento al gruppo di Milan Futuro, la squadra Under 23 rossonera che si allenerà sotto la guida di Daniele Bonera.

Adli, reduce da una stagione alla Fiorentina in chiaroscuro, è uno dei nomi già destinati a lasciare Milanello. Con la maglia viola ha collezionato 35 presenze complessive, con uno score di 5 gol e 7 assist. Un rendimento discreto tutto sommato che però non ha convinto il Milan a puntare su di lui neppure come riserva.

Il centrocampista è stato convocato per il 14 luglio, insieme a Devis Vasquez, per iniziare gli allenamenti con la seconda squadra, a differenza del resto del gruppo che si radunerà già il 7 luglio. La decisione è un chiaro segnale: Adli non farà parte della rosa della prima squadra nel 2024-25 e il club sta cercando una sistemazione definitiva o un nuovo prestito. Allegri vuole un Milan costruito su certezze e uomini di fiducia, e la linea è stata tracciata: niente compromessi, chi non rientra nei piani sarà messo alla porta. Per Adli, il messaggio è già arrivato forte e chiaro.