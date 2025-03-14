Adli festeggia sui social il ritorno in campo e pubblica una foto della caviglia a cui si era fatto male

Si è giocata ieri sotto il diluvio di Firenze Fiorentina-Panathinaikos valevole per il ritorno degli ottavi di finale della Conference League.. Tante belle notizie per la squadra di Palladino oltre al...

Si è giocata ieri sotto il diluvio di Firenze Fiorentina-Panathinaikos valevole per il ritorno degli ottavi di finale della Conference League.. Tante belle notizie per la squadra di Palladino oltre alla vittoria per 4-1 e ad il conseguente passaggio del turno e la qualificazione ai quarti di finale, una di queste è il ritorno in campo di Yacine Adli che era rimasto ai box per più di un mese per un infortunio alla caviglia.

Sui social il centrocampista francese ha festeggiato il ritorno in campo pubblicando anche un impressionante immagine della sua caviglia al momento dell'infortunio. Guardando la foto è chiaro che per far guarire una distorsione del genere siano servite parecchie settimane.