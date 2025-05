Gazzetta: “Adlì domani si gioca il futuro, non è un punto fisso per la Fiorentina. Per il riscatto servono 10 milioni”

Adlì è in prestito dal Milan che non lo ha considerato più di tanto e a gennaio ha prelevato dal Viola Park Riccardo Sottil che, però, ha un riscatto fissato a 10 milioni. Al momento non ci sono segnali di entusiasmo dalla sede rossonera. Così come non sembra che Yacine sia un punto fisso per la dirigenza viola: il riscatto vale 10 milioni. Adli in campionato ha segnato 4 gol in 24 presenze. Nella prima parte di stagione ha brillato, segnato, illuminato. Nella seconda, complice un brutto infortunio alla caviglia, il rendimento è calato. In Conference (un gol alla prima) Palladino lo ha utilizzato da titolare con The New Saints, San Gallo e Apoel, in cui fece male, sostituendolo sempre; lo ha inserito nella ripresa a Guimaraes e al ritorno dei quarti col Celje. Gli ha concesso 11′ al ritorno col Panathinaikos. All’andata non giocò, come saltò Pafos e Lask Linz. All’andata a Celje nei quarti è stato titolare, a Siviglia giovedì è dovuto entrare per Cataldi, infortunato, dopo 29′. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.