Corriere dello Sport: “I conti tornano con un centravanti ed un portiere. Ma perché togliere Adlì?”

La Fiorentina ha mostrato carattere

La Fiorentina ha dimostrato coraggio e tenacia rimontando due volte la Juventus in un match terminato 2-2, con protagonisti Kean e Sottil che hanno risposto alla doppietta di Thuram. La Juve ha pagato la sua eccessiva prudenza dopo il vantaggio, mostrando difficoltà nel chiudere la partita. De Gea, con tre parate decisive, è stato determinante per il pareggio della Viola.

L'avvio è stato difficile per la Fiorentina, troppo passiva e vulnerabile, con la Juventus che ha imposto ritmo e pericolosità grazie a giocatori come Conceiçao e Mbangula. Tuttavia, i viola hanno reagito dopo il gol iniziale di Thuram, sfruttando l'errore difensivo della Juve per il pareggio di Kean, impeccabile su assist di Adli.

Nel secondo tempo, Thuram ha riportato avanti la Juve, ma l'incapacità dei bianconeri di trovare il gol della sicurezza ha dato spazio alla Fiorentina. Palladino ha migliorato la squadra con i cambi, mentre la Juve è apparsa meno incisiva, anche a causa di scelte discutibili come la sostituzione di Vlahovic. Il pareggio finale è arrivato da un errore di Cambiaso, con Sottil che ha siglato un gol spettacolare. La Fiorentina ha mostrato carattere, mentre la Juventus deve fare i conti con i limiti di un gioco conservativo e difficoltà nel gestire i vantaggi. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/graziani-kean-doveva-esultare-per-rispetto-dei-tifosi-della-fiorentina-che-lo-sostengono-ogni-domenica/282661/