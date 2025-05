TMW, Adli potrebbe ripartire dal Napoli. Piace ai dirigenti azzurri per la sua duttilità a centrocampo

Dopo aver vinto lo Scudetto all’ultima giornata con il Cagliari, il Napoli programma già la prossima stagione. E dopo Kevin De Bruyne, potrebbero arrivare altri rinforzi per il centrocampo azzurro. Stando quanto riportato da TMW, Yacine Adli è entrato in orbita Azzurri. Dopo il mancato riscatto – di comune accordo – da parte della Fiorentina, Adli rientrerà a Milano e potrebbe subito ripartire. Il centrocampista ha ancora un anno di contratto con il Milan. Dunque potrebbe essere acquistato anche a meno dei 10,5 milioni che erano pattuiti per il riscatto da parte della Fiorentina. Il nome del francese piace ai dirigenti azzurri perché può giocare sia da regista che come mezz’ala, perfetto quindi in un centrocampo a tre.