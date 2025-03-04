Gazzetta: "Palladino dovrà correre ai ripari col Panathinaikos: out Adli, Folorunsho e Colpani"

La Gazzetta dello Sport fa il punto sull’infermeria in casa Fiorentina. Né Adli, né Colpani, né Folorunsho saranno a disposizione per la trasferta di giovedì ad Atene. In Conference Palladino dovrà a...

La Gazzetta dello Sport fa il punto sull’infermeria in casa Fiorentina. Né Adli, né Colpani, né Folorunsho saranno a disposizione per la trasferta di giovedì ad Atene. In Conference Palladino dovrà a fidarsi a una squadra completamente diversa rispetto a quella del campionato, perché non essendo in lista non sono condonabili neppure i nuovi Cher Ndour e Pablo Mari. La Fiorentina dovrà guadagnarsi i quarti con una rosa molto ristretta, sperando di avere per il ritorno, oltre ad Adli, anche Folorunsho.