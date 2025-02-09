Adlì non recupera per la gara di domani a San Siro contro l'Inter. Fagioli debutta dal 1’?

L'ex Milan non giocherà contro l'Inter a San Siro

Niente " derby" per Adli. Il centrocampista viola, di proprietà del Milan, non giocherà contro l'Inter domani a San Siro. Infatti anche ieri infatti il francese ha lavorato a parte e non ci sono i tempi per poterlo recuperare definitivamente in vista della gara contro i nerazzurri. Per il resto buone notizie, perché il lavoro fatto dallo staff sanitario della Fiorentina sulla caviglia davvero malandata del regista, dovrebbe consentirgli già oggi di lavorare sul campo puntando così verso il Como, l'avversario di domenica prossima, ore 12:30, al Franchi.

Adli non gioca dalla sera della vittoria contro la Lazio del 26 gennaio. Partita che vide prima il suo splendido gol, poi l'uscita dal campo con conseguente espulsione causa pallone calciato lontano, che gli ha fatto saltare per squalifica la gara con il Genoa. Infine l'infortunio in allenamento contro cui sta combattendo. Lo scrive Repubblica.

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