Nazione annuncia: “La Fiorentina ha recuperato Pablo Marì, partirà dalla panchina. Adlì ancora out”

Solo Adlì sarà out per infortunio

La Fiorentina recupera Pablo Marí, che sarà convocato e partirà dalla panchina contro il Como, mentre Adli resta indisponibile a causa di una distorsione alla caviglia e dovrà ancora attendere per tornare in gruppo. La rosa, a eccezione di Kean squalificato, è in buone condizioni, e il principale nodo da sciogliere riguarda il sostituto del bomber viola.

Qualunque sia la scelta tra Zaniolo, Beltran e Gudmundsson, sarà necessario cambiare l'approccio offensivo, puntando su scambi rapidi e gioco a terra invece dei palloni alti per Kean. C'è incertezza anche sul modulo da adottare: il tecnico potrebbe optare per un 4-4-1-1 o un 4-3-2-1, in base alle caratteristiche dei giocatori a disposizione. La partita contro il Como rappresenta un'occasione di transizione tattica, ma Palladino potrebbe preferire affidarsi a soluzioni collaudate per garantire stabilità alla squadra. Nell'immediato, la difesa a quattro sembra la scelta più sicura, con Folorunsho a garantire fisicità e Cataldi a offrire equilibrio in mediana. A lungo termine, però, la Fiorentina sembra orientata verso il 4-3-2-1, il cosiddetto "albero di Natale", per valorizzare al meglio le risorse offensive a disposizione. Lo riporta La Nazione.