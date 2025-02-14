Gazzetta: “Palladino osserva Adlì, seduta di oggi fondamentale per capire se recupera per domenica” 

Gli acquisti fatti a gennaio permettono ad Adlì di recuperare in tranquillità

La seduta di oggi sarà fondamentale per Raffaele Palladino per capire se domenica potrà recuperare Yacine Adli per la sfida interna contro il Como dell'ex Patrick Cutrone. Adli ha lavorato sempre a parte, ma l'abbondanza con gli acquisti di gennaio permette un recupero più tranquillo. A giocarsi le due maglie a centrocampo saranno quindi Mandragora, favorito, Cataldi e il nuovo innesto Fagioli.

Mentre Lucas Beltran potrebbe, vista la squalifica di Moise Kean, tornare a giocare da centravanti, il ruolo per cui fu comprato. Se la gioca con Nicolo Zaniolo che già scalpita. Intanto la società ha varato la formula San Valentino: chi prende due biglietti di tribuna Vip a 130 euro (anziché 234) ha diritto all'hospitality. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.