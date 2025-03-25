Adli: "Il centrocampo gira bene, ci vorrà tempo per reinserirsi. Conference tosta, concentrati sul Celje"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il centrocampista della Fiorentina, Yacine Adli, ha così parlato del suo momento con la maglia viola: “Ora sto bene, dopo un mese fuori per un brutto infort...

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il centrocampista della Fiorentina, Yacine Adli, ha così parlato del suo momento con la maglia viola: “Ora sto bene, dopo un mese fuori per un brutto infortunio alla caviglia. sto riprendendo il ritmo pian piano e capire cosa posso fare e cosa no con la mia caviglia. Cerco di dare il massimo per tornare al mio miglior livello nel più breve tempo possibile. Abbiamo cambiato tanto, anche sistema di gioco, è un bene per la Fiorentina che ci sia un livello alto e che non scenda quando cambiano i calciatori. Voglio aiutare i miei compagni, poi non so se agirò più mezzala o davanti alla difesa ma sarò pronto a giocare dove servirà. Al momento il centrocampo gira bene e ci vorrà tempo per reinserirsi”.

Poi ha proseguito: "La Conference League l'ho appena conosciuta ed è veramente difficile arrivare in fondo, ogni gara è tosta, soprattutto in trasferta. Tutti giocano al massimo questa competizione, è una coppa europea Andremo in Slovenia per fare una bella partita e guadagnare un vantaggio in vista del ritorno. Ancora non pensiamo alla semifinale o alla finale ma siamo concentrati sul Celje, poi vedremo cosa succede".