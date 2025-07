TuttoSport riporta: “Adli in uscita dal Milan potrebbe andare al Sassuolo o al Torino”

Secondo quanto riportato da TuttoSport, l’ex giocatore della Fiorentina, in prestito dal Milan nell’ultima stagione, Yacine Adli è in cerca di una nuova sistemazione, dopo che il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha deciso di non comprenderlo nel suo progetto tecnico. Di conseguenza, il centrocampista francese dovrebbe cambiare aria nel corso della prossima sessione di mercato. Infatti, ha attirato le attenzioni di Sassuolo e Torino, che potrebbero rilevare il centrocampista con la formula del prestito. Soprattutto i neroverdi appaiono in testa nella corsa al giocatore, per rafforzare la mediana in modo tale da fare un buon campionato dopo aver dominato la Serie B.