Gazzetta: “Troppi 10 milioni per Adlì, ma se il Milan fa lo sconto, Fiorentina disposta a riscattarlo”

Yacine Adli, se il prezzo del riscatto rimanesse oltre i 10 milioni, tornerebbe al Milan. C’è però una nuova ipotesi che si sta affacciando: chiedere ai rossoneri di mettersi al tavolo e rivedere la cifra del riscatto. È una possibilità plausibile, anche perché il centrocampista a Firenze sta bene, per il Milan (soprattutto adesso) non è una priorità e in più in viola ha fatto vedere il proprio valore nella prima parte della stagione, mentre nella seconda ha scontato un infortunio importante. Il riscatto a prezzo minore è una strada percorribile. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.