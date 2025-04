Adli sull’infortunio: “Ho avuto difficoltà a tornare ma la società e i compagni mi sono stati vicini”

Il centrocampista della Fiorentina Yacine Adli è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 2-1 contro l’Empoli. Queste le sue parole:

“Ho passato un periodo brutto a causa dell’infortunio. Ho avuto delle difficoltà a tornare ma non vedevo l’ora, i miei compagni come la società mi sono stati vicini e sempre dietro. Questa è la forza del nostro gruppo, abbiamo grande qualità. Vogliamo andare più lontano possibile, ci manca ancora qualche partita, ma vogliamo dare tutto per portare grande soddisfazione ai tifosi”.