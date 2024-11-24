Adli: "Tre punti che valgono tanto, la squadra lavora benissimo, sono molto contento"

Il francese decisivo non solo per il gol che ha sbloccato la gara ma per la qualità tecnica e tattica che ha mostrato per tutti i 90 minuti

Il centrocampista francese della Fiorentina Yacine Adli ha parlato a fine gara ai microfoni di Dazn:

"Oggi era una gara difficile, il Como è veramente una bella squadra che ha giocato molto bene, ci ha messo in difficoltà. Però abbiamo messo in campo un grande spirito di gruppo. Questi tre punti valgono tanto. Aver fatto sette vittorie di fila dà fiducia a tutti, ci godiamo questo momento".

"Dodo è un ragazzo speciale. Quando ci sono giocatori che capiscono di calcio come lui il è facile. Questa relazione si è creata subito, da quando sono arrivato. Sono veramente contento, la squadra sta facendo un grande lavoro".

Commisso raggiante: “Ringrazio tutti, è stato un bellissimo regalo per il mio compleanno”

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