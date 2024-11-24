Commisso raggiante: "Ringrazio tutti, è stato un bellissimo regalo per il mio compleanno"
Il Presidente viola si complimenta con tutti per l'ennesimo risultato positivo e predica calma ed attenzione in vista delle prossime gare
Il Presidente Rocco Commisso ha commentato la settima vittoria consecutiva della Fiorentina direttamente attraverso i canali ufficiali viola:
"Sono davvero felice per questa vittoria. È stato un bellissimo regalo per il mio compleanno di domani.
Ringrazio tutti, la squadra, il Mister, i dirigenti e tutti i nostri tifosi che anche oggi ci hanno dato un grande aiuto.
Pensiamo una partita alla volta, abbiamo la coppa giovedì, non dobbiamo mollare, avanti insieme."
Fonte acffiorentina.com
Bucchioni: “Fiorentina istinto da killer, diversa da tutti, giusto non precludersi alcun orizzonte”
https://www.labaroviola.com/bucchioni-fiorentina-istinto-da-killer-diversa-da-tutti-giusto-non-precludersi-alcun-orizzonte/278097/