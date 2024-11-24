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Commisso raggiante: "Ringrazio tutti, è stato un bellissimo regalo per il mio compleanno"

Il Presidente viola si complimenta con tutti per l'ennesimo risultato positivo e predica calma ed attenzione in vista delle prossime gare

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 novembre 2024 18:24
Commisso raggiante: "Ringrazio tutti, è stato un bellissimo regalo per il mio compleanno" -
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Il Presidente Rocco Commisso ha commentato la settima vittoria consecutiva della Fiorentina direttamente attraverso i canali ufficiali viola:

"Sono davvero felice per questa vittoria. È stato un bellissimo regalo per il mio compleanno di domani.

Ringrazio tutti, la squadra, il Mister, i dirigenti e tutti i nostri tifosi che anche oggi ci hanno dato un grande aiuto.

Pensiamo una partita alla volta, abbiamo la coppa giovedì, non dobbiamo mollare, avanti insieme."

Fonte acffiorentina.com

Bucchioni: “Fiorentina istinto da killer, diversa da tutti, giusto non precludersi alcun orizzonte”

https://www.labaroviola.com/bucchioni-fiorentina-istinto-da-killer-diversa-da-tutti-giusto-non-precludersi-alcun-orizzonte/278097/

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