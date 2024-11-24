Bucchioni: "Fiorentina istinto da killer, diversa da tutti, giusto non precludersi alcun orizzonte"

Secondo il giornalista la squadra di Palladino dimostra una freddezza unica e la crescita esponenziale sposta in alto le ambizioni

Il giornalista ed opinionista Enzo Bucchioni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Bruno Toscana nell'immediato dopogara di Como-Fiorentina:

"Riuscire ad ottimizzare tutto è straordinario, una squadra di un cinismo unico. Non pare avere limiti, dimostra capacità innate di interpretare le partite. Oggi avevi davanti una squadra che gioca ed è stata colpita con freddezza, la Fiorentina ha l'istinto di un killer".

"I valori dopotutto sono sempre quelli, ma la Fiorentina riesce ad andare oltre con armi non solo calcistiche, è difficile anche catalogarla, gioca un calcio diverso da tutti e può mettere in difficoltà chiunque. Tanti giocatori possono migliorare ed è giusto non precludersi alcun orizzonte"

Dodo: “Ultimi due anni difficili, sappiamo cosa significa tutto questo per i nostri tifosi”

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