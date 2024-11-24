Dodo: "Ultimi due anni difficili, sappiamo cosa significa tutto questo per i nostri tifosi"

Il terzino brasiliano, probabilmente il giocatore più continuo dall'inizio del campionato, si gode il momento ma guarda lontano

l terzino della Fiorentina Dodo ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita. Queste le sue parole:

"Sono qua da due anni. Sappiamo cosa significa per i nostri tifosi fare così bene in campionato. Gli ultimi due anni sono stati difficili. Dopo una sosta è sempre difficile tornare a giocare, oggi era dura. Però ci siamo allenati bene questa settimana. Noi dobbiamo continuare così perché il campionato è lungo".

"Adli? Io vedevo lui quando giocava al Milan. Quando è arrivato gli ho detto subito che avrebbe dovuto mandarmi in profondità come faceva coi compagni al Milan. Abbiamo fatto subito amicizia, siamo un bel gruppo, molto giovane e si può imparare molto da un giocatore come lui".

A Como arriva la settima meraviglia viola, vicino il record storico di vittorie in campionato

https://www.labaroviola.com/a-como-arriva-la-settima-meraviglia-viola-vicino-il-record-storico-di-vittorie-in-campionato/278077/