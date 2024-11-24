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A Como arriva la settima meraviglia viola, vicino il record storico di vittorie in campionato

La squadra viola viaggia verso il record assoluto di vittorie consecutive in campionato, a Como arriva la settima

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 novembre 2024 17:19
A Como arriva la settima meraviglia viola, vicino il record storico di vittorie in campionato -
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La Fiorentina di Palladino vola, vince a Como la settima gara di fila. Come riporta OptaPaolo è solo la seconda volta nella sua storia che accade. L'altra risaliva addirittura al 1960 quando le vittorie consecutive furono otto.

Fiorentina inarrestabile! Adli e Kean e firmano il 2-0 contro il Como. Settima vittoria consecutiva in A

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