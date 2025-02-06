Gazzetta non ha dubbi: “Adlì andrà in tribuna dove troverà una 'folla', quella dei nuovi acquisti”

Fiorentina a corto di uomini ma non di idee

A corto di uomini, ma certamente non di idee. Questa sera Raffaele Palladino, con i giocatori contati, dovrà cercare la miglior soluzione possibile a cominciare dal modulo con cui scendere in campo. Stamani ci sarà la rifinitura e deciderà la formazione in modo definitivo, modulo compreso. Può essere difesa a tre o a quattro (soluzione favorita) e dipenderà soltanto dalla posizione di alcuni elementi come Comuzzo o Dodò.

Ballottaggio apertissimo per l'uomo vicino a Kean tra Gudmundsson e Beltran. Adli andrà direttamente in tribuna perché non sta bene e troverà grande "folla" di compagni di squadra perché tutti i nuovi acquisti, non convocabili da regolamento questa sera, saranno in tribuna autorità. Folorunsho, Zaniolo, Fagioli, Ndour e Pablo Marì siederanno tutti sugli spalti a fare il tifo, aspettando di poter giocare da lunedì. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-fiorentina-piu-fiducia-per-lunedi-che-per-oggi-il-segreto-gudmundsson-o-beltran-ballottaggio-aperto/287848/