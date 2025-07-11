La Gazzetta scrive: "Adli tornerebbe volentieri alla Fiorentina, è stato proposto anche al Bologna"

Annunciato Immobile, il Bologna fa rotta sul Diavolo. C'è una lista chiara e, in allegato, un insieme di valutazioni: portano a tre nomi, chi prima e chi dopo anche in base agli eventuali esborsi ma p...

Annunciato Immobile, il Bologna fa rotta sul Diavolo. C'è una lista chiara e, in allegato, un insieme di valutazioni: portano a tre nomi, chi prima e chi dopo anche in base agli eventuali esborsi ma pure alle esigenze che via via si creeranno dalle cessioni. Si parte da Tommaso Pobega, si passa da Yacine Adli ma c'è stato anche un sondaggio per capire quanto può interessare e soprattutto a quale prezzo Noah Okafor.

C’è Yacine Adli. Il regista francese ha vissuto l’ultima annata alla Fiorentina e c’è chi dice che – ormai escluso dalla “rosa” di Allegri – ci tornerebbe volentieri. Col Milan ha un contratto in scadenza nel 2026, sarebbe stato proposto al Bologna e a lui stanno pensano anche Spartak Mosca, Cremonese, Sassuolo e pure Cagliari. Infine c’è il piano Okafor, di rientro dall’esperienza a Napoli. Sullo svizzero pesa un ingaggio molto oneroso ma è vero che il Bologna ci ha pensato anche lo scorso inverno. Besiktas, Werder e Lipsia lo seguono da tempo e così, anche se al momento è tutto congelato, anche il Bologna per l’eventuale uscita di Dan Ndoye che si presenterà (salvo accelerazioni) al ritiro del Bologna. Lo scrive La Gazzetta dello Sport