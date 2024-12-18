Adlì è sempre più fondamentale per la Fiorentina: quando cala lui la partita si fa in salita 

Fiorentina a caccia di un'alternativa di qualità per gennaio

Yacine Adli è sempre più fondamentale per il gioco della Fiorentina di Palladino, e quando visto nella sconfitta di Bologna ne è la riprova. Quando l'ex Milan ha una giornata buia la squadra fatica a girare; mancano idee di gioco e il rendimento dei compagni cala nettamente. Quando Adli invece è protagonista in positivo la Fiorentina viaggia in un'unica direzione.

Questo però potrebbe rivelarsi un problema, e Palladino lo sa.. ma col mercato ormai alle porte si potrà cercare un'alternativa di qualità sulla mediana che, può far bene alla Fiorentina, ma anche allo stesso Adli. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-folorunsho-nel-mirino-della-fiorentina-sarebbe-perfetto-per-sostituire-bove/281338/