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Nazione: "Cataldi, Adlì e Gud, il loro riscatto è nel limbo per diversi motivi. Sull'islandese pesa il processo"

Questi tre giocatori sono nel limbo, futuro in viola in bilico

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 marzo 2025 09:50
Nazione: "Cataldi, Adlì e Gud, il loro riscatto è nel limbo per diversi motivi. Sull'islandese pesa il processo" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.02.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.02.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Semaforo giallo - dunque una sorta di limbo - per Adli, Cataldi e Gud: i primi due, complici alcuni guai fisici, verranno valutati in base a come evolverà la stagione mentre per l'islandese le uniche perplessità sono inerenti al processo di 2° grado per cattiva condotta sessuale a cui verrà sottoposto a giugno. Sul lato tecnico nessuno ha dubbi circa le potenzialità del 10. Lo scrive La Nazione.

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