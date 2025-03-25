Nazione: "Cataldi, Adlì e Gud, il loro riscatto è nel limbo per diversi motivi. Sull'islandese pesa il processo"

Questi tre giocatori sono nel limbo, futuro in viola in bilico

Semaforo giallo - dunque una sorta di limbo - per Adli, Cataldi e Gud: i primi due, complici alcuni guai fisici, verranno valutati in base a come evolverà la stagione mentre per l'islandese le uniche perplessità sono inerenti al processo di 2° grado per cattiva condotta sessuale a cui verrà sottoposto a giugno. Sul lato tecnico nessuno ha dubbi circa le potenzialità del 10. Lo scrive La Nazione.