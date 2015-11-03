Labaro Viola

Notizie Gud Fiorentina

Gazzetta massacra quasi tutti: “Harrison non azzecca un grosso, Gud non offre idee. Vanoli senza intuizioni”

09 marzo 2026 09:29

Nazione: “Zero tiri in porta, numero impietoso. Gud e Kean senza luci. Solomon? Fondamentale per il finale”

04 marzo 2026 09:37

Nazione: “Con il Torino rientra Kean dal 1’ con Gud e Solomon. C’è Brescianini. Rugani? In dubbio”

05 febbraio 2026 09:28

Nazione: “Perché Gud alla Fiorentina non è determinante? Difficoltà collettive, gira a vuoto”

15 ottobre 2025 09:02

Corriere Fiorentino duro: “Gud inesistente, insistere su di lui somiglia ad un inutile e dannoso accanimento”

06 ottobre 2025 09:52

Sentite Pruzzo: “Kean può giocare a due punte,guardate con l’Italia. Gud ha tutto per fare bene”

08 settembre 2025 19:05

Nazione: "Cataldi, Adlì e Gud, il loro riscatto è nel limbo per diversi motivi. Sull'islandese pesa il processo"

25 marzo 2025 09:50

Gazzetta: “Palladino ha stravolto il suo credo nell’intervallo con la Lazio. Gud ha accelerato la crescita”

13 ottobre 2024 09:47

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