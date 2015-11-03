Notizie Gud Fiorentina

Gazzetta massacra quasi tutti: “Harrison non azzecca un grosso, Gud non offre idee. Vanoli senza intuizioni”
09 marzo 2026 09:29
Nazione: “Zero tiri in porta, numero impietoso. Gud e Kean senza luci. Solomon? Fondamentale per il finale”
04 marzo 2026 09:37
Nazione: “Con il Torino rientra Kean dal 1’ con Gud e Solomon. C’è Brescianini. Rugani? In dubbio”
05 febbraio 2026 09:28
Nazione: “Perché Gud alla Fiorentina non è determinante? Difficoltà collettive, gira a vuoto”
15 ottobre 2025 09:02
Corriere Fiorentino duro: “Gud inesistente, insistere su di lui somiglia ad un inutile e dannoso accanimento”
06 ottobre 2025 09:52
Sentite Pruzzo: “Kean può giocare a due punte,guardate con l’Italia. Gud ha tutto per fare bene”
08 settembre 2025 19:05
Nazione: "Cataldi, Adlì e Gud, il loro riscatto è nel limbo per diversi motivi. Sull'islandese pesa il processo"
25 marzo 2025 09:50
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