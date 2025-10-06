Corriere Fiorentino duro: “Gud inesistente, insistere su di lui somiglia ad un inutile e dannoso accanimento”

Fragile, la Fiorentina, e (vedi palo di Kean dopo la prima, vera, bella giocata in verticale) sfortunata. E così, alla fine di un primo tempo non eccezionale (anzi) ma comunque con qualche timido segnale di crescita rispetto al solito, la salita si era fatta paradossalmente ancor più ripida. Certo, i difetti restavano: il palleggio quasi inesistente, i già citati problemi di stabilità difensiva, un Gud inesistente e (giustamente) rimasto negli spogliatoi all’intervallo per far posto a Piccoli. Spiace dirlo, ma ora come ora insistere sull’ex Genoa somiglia parecchio ad un inutile e dannoso accanimento terapeutico. Lo scrive il Corriere Fiorentino.