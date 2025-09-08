8 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:33

Sentite Pruzzo: “Kean può giocare a due punte,guardate con l’Italia. Gud ha tutto per fare bene”

Redazione

8 Settembre · 19:05

Aggiornamento: 8 Settembre 2025 · 19:05

Roberto Pruzzo ha parlato della situazione attacco in casa Fiorentina e di quanto Gudmunsoon possa dare ancora alla Fiorentina.

L’ex attaccante della Fiorentina, Roberto Pruzzo, ha commentato alcune tematiche legate alla squadra di Stefano Pioli, soffermandosi in particolare sulla prestazione degli Azzurri e sul ruolo di alcuni giocatori chiave:

La loro è stata la nota più positiva dell’Italia venerdì sera. Di solito sono cauto quando si parla di doppio centravanti, ma in questo caso hanno dimostrato di poter coesistere bene: si sono mossi con intelligenza e hanno lavorato in sintonia. È senza dubbio una buona notizia anche in ottica Fiorentina. Pioli sta ancora cercando la giusta collocazione in campo per lui. Deve trovare i meccanismi e l’intesa giusta con i compagni, anche se non è semplice. Servirà fiducia: ha tutte le qualità per fare bene.”

