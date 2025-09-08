Sentite Pruzzo: “Kean può giocare a due punte,guardate con l’Italia. Gud ha tutto per fare bene”

L’ex attaccante della Fiorentina, Roberto Pruzzo, ha commentato alcune tematiche legate alla squadra di Stefano Pioli, soffermandosi in particolare sulla prestazione degli Azzurri e sul ruolo di alcuni giocatori chiave:

“La loro è stata la nota più positiva dell’Italia venerdì sera. Di solito sono cauto quando si parla di doppio centravanti, ma in questo caso hanno dimostrato di poter coesistere bene: si sono mossi con intelligenza e hanno lavorato in sintonia. È senza dubbio una buona notizia anche in ottica Fiorentina. Pioli sta ancora cercando la giusta collocazione in campo per lui. Deve trovare i meccanismi e l’intesa giusta con i compagni, anche se non è semplice. Servirà fiducia: ha tutte le qualità per fare bene.”