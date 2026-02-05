5 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:02

Nazione: “Con il Torino rientra Kean dal 1’ con Gud e Solomon. C’è Brescianini. Rugani? In dubbio”

In difesa non sono attesi stravolgimenti

Si avvicina così a grandi passi la squadra di Vanoli alla delicatissima tappa di sabato sera col Torino. Ieri al Viola Park è andato in scena il secondo allenamento della settimana. Col Torino (non ci saranno per squalifica Vlasic e Prati, oltre agli infortunati Ismajli, Gineitis, Ilic, Aboukhlal e restano in forte dubbio Simeone e Casadei) sembra scontato il rientro dal 1′ minuto di Kean supportato da Gudmundsson e Solomon. Se in difesa non sono attesi stravolgimenti (con Dodo, Comuzzo, Pongracic e Gosens davanti a De Gea), a centrocampo dovrebbe tornare Mandragora a completare la mediana con Brescianini e Fagioli. L’incertezza riguarda la convocazione di Rugani che sarà decisa in extremis. Lo scrive La Nazione.

