Amoruso: “L’assenza di Kean può essere un bene perché la Fiorentina è diventata prevedibile con lui”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex difensore Lorenzo Amoruso per parlare della Fiorentina: “I 9 punti si possono fare, ma sarà difficile soprattutto perché devi vedere le altre che fanno con un incastro bestiale che si deve verificare per andare in Europa. Inoltre giochi con 3 squadre con cui all’andata hai faticato perché il Bologna ti ha preso a pallonate, l’Udinese ti ha battuto a Firenze e il Venezia ti ha messo in difficoltà anche se era all’inizio del campionato. Sarà difficile entrare in Europa League perché un posto se n’è già andato tra Milan e Bologna, mentre per l’altro devi sperare in un miracolo.”

Sul centrocampo: “Andrei ancora con Adli perché lui con De Gea e Kean hanno retto la squadra nel girone di andata. Con il Betis ha fatto degli sbagli, ma ha qualità e deve giocare con Mandragora e Fagioli non ci sono dubbi secondo me.”

Su Kean: “Può essere un bene la sua assenza perché ultimamente giochiamo solo su di lui e quando c’è un problema troviamo come soluzione solo il lancio, invece dobbiamo cercare di trovare altre soluzioni perché altrimenti diventi troppo prevedibile e le altre squadre ti annullano con facilità.”

Su Gudmundsson: “Lo vedo troppo basso, non può giocare davanti a Comuzzo perché in quella posizione diventa nullo ed è un corpo estraneo al gioco della Fiorentina, deve stare più vicino alla punta e all’area di rigore avversaria altrimenti il giocatore è perso se vaga per il campo.”