Dal Viola Park: "Adli recupera, Pongracic in dubbio. A Napoli 3-5-2, Gudmundsson favorito su Beltran"

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, arrivano le ultime dal Viola Park per la trasferta di campionato della Fiorentina, Adli si allena da martedi ed è dunque recuperato in vista della trasferta di...

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, arrivano le ultime dal Viola Park per la trasferta di campionato della Fiorentina, Adli si allena da martedi ed è dunque recuperato in vista della trasferta di Napoli, Pongracic invece resta in dubbio dopo alcuni problemi fisici avuti negli ultimi giorni. Saranno assenti sia Colpani e Folorunsho che sono infortunati, con il secondo che rientrerà prima rispetto all'ex Monza, la speranza è che il centrocampista romano possa tornare a disposizione per il ritorno contro il Panathinaikos. Contro il Napoli Palladino dovrebbe scegliere ancora il 3-5-1-1, con Pablo Mari confermato dopo la gara contro il Lecce dal primo minuto. A centrocampo confermati sulle fasce Dodò e Gosens, Ndour potrebbe tornare ad essere titolare, con Fagioli e Cataldi che dovrebbero essere preferiti ad Adli che torna dopo una lunga assenza. Gudmundsson in vantaggio rispetto a Beltran per affiancare Kean in attacco.