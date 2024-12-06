Adli essenziale ora più che mai per la Fiorentina. Idee, gol e assist. Deve accendere la luce 

Contro il Cagliari dovrebbe tornare in campo dal 1'

De Gea. Kean. Probabilmente Dodo e Gosens. Ma se cercate un uomo determinante per le sorti della Fiorentina lo troverete in Yacine Adli. Il centrocampista francese - arrivato dal Milan in prestito oneroso con diritto di riscatto - è l'uomo che manovra i fili in campo della squadra di Palladino. Insomma, senza di lui si fa fatica ad accendere la luce. A Como c'è stato un problemino che si è portato dietro qualche giorno, poi ha (avrebbe) stretto i denti contro l'Inter, ma Palladino lo ha tenuto di nuovo a riposo contro l'Empoli, pur mandando in campo quasi tutti i titolari. Complice un attacco influenzale, svelato da Daniele Pradè nel post partita.

Di tempo per smaltire la febbre ne ha in vista del Cagliari, partita nella quale dovrebbe riprendere il posto nel centrocampo viola. La costante racconta di un Adli indispensabile per idee, geometrie e personalità. In pochi mesi si è guadagnato la stima di allenatore e compagni. Oltre a essere prezioso nella costruzione della manovra ha dimostrato anche di essere determinante sotto porta: 3 gol e 3 assist. Palladino dovrà essere bravo soprattutto a gestirlo perché (almeno fino a gennaio) in rosa non c'è un altro elemento con le sue qualità. Cataldi, Richardson e Mandragora possono occupare quella casella svolgendo un altro tipo di lavoro. Ma lì, nel cuore della Fiorentina, c'è bisogno del ‘Pittore' per muovere i fili della squadra. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/kean-e-il-giocatore-del-mese-di-novembre-della-serie-a-ricevera-il-premio-prima-di-fiorentina-cagliari/279707/