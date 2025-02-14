Repubblica: "Cataldi si allena da giorni con regolarità. Palladino vuole schierarlo col Como"
Cataldi sta provando ad alzare i giri del proprio motore
A cura di Redazione Labaroviola
14 febbraio 2025 11:09
In allenamento Danilo Cataldi sta provando ad alzare i giri del proprio motore per farsi trovare pronto il prima possibile al ritorno da titolare che gli manca da fine dicembre. Contro il Como, domenica al Franchi (ore 12,30), non è ancora chiaro se il tecnico potrà disporre di Cataldi fin dal primo minuto. Ma certamente la sua condizione fisica sta crescendo e questa è un’ottima notizia. Lo scrive Repubblica.