Nazione: “Colpani sì, Cataldi no. Palladino è in emergenza a centrocampo vista l’espulsione di Adlì”

Cataldi non si allena ancora in gruppo. Colpani può tornare

Iniziano a ridursi le chances che Danilo Cataldi possa essere disponibile dal 1' per la sfida contro il Genoa. Anche ieri il centrocampista non ha lavorato assieme ai suoi compagni. Due sono le idee che Palladino sta valutando per tamponare sia il probabile forfait del classe '94 sia l'assenza, causa espulsione a Roma, di Adli: dando per scontato l'impiego di Mandragora, la prima soluzione porta a Folorunsho in mediana mentre la seconda al ritorno in campo di Richardson. Alte le probabilità di recuperare Colpani. Lo riporta La Nazione.

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