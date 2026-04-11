11 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:04

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TMW: “Cataldi è diventato un punto fermo per Sarri. Un errore non averlo riscattato a Firenze?”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 30.03.2025, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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TMW: “Cataldi è diventato un punto fermo per Sarri. Un errore non averlo riscattato a Firenze?”

Redazione

11 Aprile · 15:59

Aggiornamento: 11 Aprile 2026 · 15:59

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Cataldi lunedì tornerà da ex allo stadio Franchi, secondo quanto riportato da TuttomercatoWeb racconta perché la Fiorentina non lo ha riscattato e di come sia diventato un punto fermo della Lazio: “A volte le storie prendono strade imprevedibili. Quella di Cataldi è tra le più emblematiche della stagione della Lazio. Dodici mesi fa il club sembrava deciso a separarsene: nell’ultimo giorno del mercato estivo 2024 il centrocampista fu girato in prestito alla Fiorentina con diritto di riscatto fissato a soli 5 milioni. Una scelta che nasceva anche da rapporti incrinati e dalla mancata promozione a capitano, fascia poi affidata a Zaccagni. A sorpresa, però, la Fiorentina non lo ha riscattato e Cataldi è rientrato a Formello, vice capitano e punto fermo della Lazio di Sarri.”

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