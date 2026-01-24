Precedenti Fiorentina Cagliari: 31 vittorie su 45, l’ultimo finì 1-0 con Cataldi che fa la dedica a Bove

Nella prima al Franchi senza Commisso, la Fiorentina cerca la vittoria sul Cagliari per continuare la corsa alla salvezza. I viola trovano una formazione in forma dopo il successo sulla Juventus, ma la tradizione è a suo favore visto che sono 31 le vittorie gigliate su 45 scontri in terra toscana con 8 pareggi e 6 vittorie sarde tra cui l’ultima nel 2018 grazie a Pavoletti.

L’anno scorso finì 1-0 con il gol di Cataldi dedicato a Bove sotto la guida di Palladino per una viola che volava ai piani alti. Il precedente del 2023 porta un 3-0 per i gigliati con gol di Nzola, Nico Gonzalez e autorete di Dossena. Il 24 ottobre 2021 i viola vinsero, invece, con lo stesso risultato con Biraghi su rigore, Nico Gonzalez e Vlahovic su punizione.

L’ultimo pareggio risale al luglio 2020 alla ripresa del campionato dopo il covid con lo 0-0 del Franchi tra gli uomini rossoblù e i viola guidati da Iachini in una gara da scontro diretto per la salvezza come stasera.