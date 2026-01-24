24 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:44

Precedenti Fiorentina Cagliari: 31 vittorie su 45, l’ultimo finì 1-0 con Cataldi che fa la dedica a Bove

Mirko Carmignani

24 Gennaio · 15:28

Aggiornamento: 24 Gennaio 2026 · 15:28

31 vittorie gigliate su 45 sfide tra toscani e sardi con il gol di Cataldi per Bove come ultimo momento da ricordare

Nella prima al Franchi senza Commisso, la Fiorentina cerca la vittoria sul Cagliari per continuare la corsa alla salvezza. I viola trovano una formazione in forma dopo il successo sulla Juventus, ma la tradizione è a suo favore visto che sono 31 le vittorie gigliate su 45 scontri in terra toscana con 8 pareggi e 6 vittorie sarde tra cui l’ultima nel 2018 grazie a Pavoletti.

L’anno scorso finì 1-0 con il gol di Cataldi dedicato a Bove sotto la guida di Palladino per una viola che volava ai piani alti. Il precedente del 2023 porta un 3-0 per i gigliati con gol di Nzola, Nico Gonzalez e autorete di Dossena. Il 24 ottobre 2021 i viola vinsero, invece, con lo stesso risultato con Biraghi su rigore, Nico Gonzalez e Vlahovic su punizione.

L’ultimo pareggio risale al luglio 2020 alla ripresa del campionato dopo il covid con lo 0-0 del Franchi tra gli uomini rossoblù e i viola guidati da Iachini in una gara da scontro diretto per la salvezza come stasera.

