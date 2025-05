Gazzetta dello Sport: “Cataldi e un riscatto quasi certo: dal legame forte con Palladino al costo contenuto”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport passa in rassegna la situazione legata ai riscatti in casa Fiorentina e si chiede chi sarà confermato tra i giocatori arrivati in prestito alla Fiorentina. Escludendo Gosens e Fagioli, per i quali è già scattato l’obbligo di riscatto, l’unico nome certo al momento sembra essere quello di Danilo Cataldi.

Il centrocampista ha un legame forte con l’allenatore, e l’operazione da circa 4 milioni di euro con la Lazio dovrebbe concretizzarsi. Un investimento contenuto, considerando i numeri attuali del mercato. Nel corso della stagione, le sue assenze si sono fatte notare – complici alcuni infortuni che lo hanno tenuto fuori a lungo – a dimostrazione di quanto Cataldi fosse centrale nelle idee tattiche di Palladino.