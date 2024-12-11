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Cataldi a rischio per il Lask: il centrocampista non si è allenato con il resto della squadra

Danilo Cataldi è a rischio in vista della gara di domani contro il Lask, gara valida per la fase a campionato di Conference League. Il centrocampista viola non ha partecipato alla rifinitura insieme a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 dicembre 2024 14:20
Cataldi a rischio per il Lask: il centrocampista non si è allenato con il resto della squadra - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Danilo Cataldi è a rischio in vista della gara di domani contro il Lask, gara valida per la fase a campionato di Conference League. Il centrocampista viola non ha partecipato alla rifinitura insieme ai compagni. Ancora da chiarire la causa della sua assenza, potrebbe essere una scelta precauzionale dopo i 90' giocati contro il Cagliari.

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