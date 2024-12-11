Cataldi a rischio per il Lask: il centrocampista non si è allenato con il resto della squadra
Danilo Cataldi è a rischio in vista della gara di domani contro il Lask, gara valida per la fase a campionato di Conference League. Il centrocampista viola non ha partecipato alla rifinitura insieme a...
A cura di Redazione Labaroviola
11 dicembre 2024 14:20
Danilo Cataldi è a rischio in vista della gara di domani contro il Lask, gara valida per la fase a campionato di Conference League. Il centrocampista viola non ha partecipato alla rifinitura insieme ai compagni. Ancora da chiarire la causa della sua assenza, potrebbe essere una scelta precauzionale dopo i 90' giocati contro il Cagliari.
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