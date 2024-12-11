Dalla Turchia: "Fiorentina su Szymanski del Fenerbahce, mandati 2 osservatori viola a vederlo stasera"

Secondo il portale Turco Sozcu la Fiorentina è interessata ad il trequartista del Fenerbahce Szymanski per rafforzare il proprio reparto offensivo. Il club viola inoltre sempre secondo i media Turchi...

Secondo il portale Turco Sozcu la Fiorentina è interessata ad il trequartista del Fenerbahce Szymanski per rafforzare il proprio reparto offensivo. Il club viola inoltre sempre secondo i media Turchi ha mandato 2 osservatori a visionare il match tra Fenerbahce e Atleti Bilbao di stasera in Europa League proprio per vedere da vicino le doti del calciatore Polacco.

Jose Mourinho allenatore del club turco però non sarebbe affatto favorevole alla cessione considerando l'ottimo rendimento di Szymanski fin qui che lo rende una delle pedine principali del Fenerbahce

KEAN PUNTO DI RIFERIMENTO

https://www.labaroviola.com/dai-gol-alla-musica-kean-a-firenze-e-rinato-e-un-punto-di-riferimento-per-la-squadra/280394/