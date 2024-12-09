Nazione non ha dubbi: “La zona scudetto non è più un caso per la Fiorentina. Ottava vittoria consecutiva in A”
La Fiorentina affronta il Cagliari in stile ‘vecchia maniera'
Cataldi inventa. Gioca alla grande, segna, messaggia 'via telecamera' con Bove e trascina la Fiorentina nella storia. Ottava vittoria consecutiva in campionato, terzo posto in classifica che con una sfida da recuperare (quella con l'Inter) autorizza a sogni proibiti. Champions, scudetto... Bello. Palladino, insomma, ha fatto ripartire la squadra viola. L'ha rimessa in carreggiata e lo ha fatto in una domenica affatto facile.
La Fiorentina affronta il Cagliari in stile ‘vecchia maniera'. Non nel modulo (avanti con 4-2-3-1) ma nei protagonisti. La fase offensiva infatti, con la contemporanea assenza di Colpani e Kean (oltre a quella di Bove) gira attorno a un'asse di giocatori col marchio della scorsa stagione: Ikonè, Beltran, Sottil e Kouame versione centravanti. Il Cagliari si mette in mostra con un possesso palla diretto da Viola e con Luperto molto attento a distribuire palloni partendo da lontano. Dodo è il primo a cercare di sbilanciare il match, ma non è preciso in almeno un paio di situazioni, bella (e concreta) invece la triangolazione Adli, Beltran, Cataldi con l'ex Lazio preciso nella conclusione per il vantaggio. I viola si svegliano. Personalità e qualità (con Adli primo attore) fanno la differenza anche se il Cagliari non molla.
Nella ripresa Palladino prova a ripartire con gli undici titolari sistemati al fischio d'inizio, mentre Nicola consegna le chiavi della sua squadra a Gaetano (partito dalla panchina). Dieci minuti ed ecco Colpani e Kean per Ikonè e Kouame. La Fiorentina dovrebbe diventare un'altra cosa ma il Cagliari concede pochissimo e la partita rimane contratta. Va poi in scena la prevista staffetta Sottil-Gud. Si continua a soffrire. Moise appare in giornata no e nonostante i big in campo la Fiorentina soffre la manovra del Cagliari. Luvumbo, Gaetano e Pavoletti hanno... strane idee. Puntano al risultato, al pari. Costruiscono tanto, ma la finalizzazione non c'è. Meglio così. Lo scrive La Nazione.
https://www.labaroviola.com/open-var-gol-di-cataldi-regolare-kouame-e-in-fuorigioco-ma-non-impatta-il-portiere-vede-partire-il-pallone/280074/