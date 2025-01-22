Cataldi ancora fermo ai box per un problema fisico. Rischia di saldare anche la Lazio 

Da valutare la situazione Cataldi

La Fiorentina dopo il giorno di riposo è tornata ieri al lavoro per preparare la sfida di domenica — fischio d'inizio ore 20.45 — contro la Lazio. La trasferta capitolina pone obiettivi chiari: ritrovare una vittoria che in campionato manca dallo scorso 8 dicembre e riavvicinarsi così alla stessa Lazio, ora quarta con 6 punti di margine (e una gara in più) sulla Fiorentina.

Da valutare la situazione di uno degli ex della gara, Danilo Cataldi: il numero 32 gigliato (246 presenze in carriera con la maglia biancoceleste) ha saltato 8 partite negli ultimi tre mesi per noie fisiche, e i prossimi allenamenti saranno cruciali per esaminare il recupero dall'affaticamento al retto femorale che lo ha tenuto ai box nelle ultime due gare.

La posta in palio può inoltre interrompere una serie negativa aperta per entrambe dal 24 novembre: in tale data, infatti, è arrivata l'ultima vittoria in casa della Lazio (3-0 sul Bologna) e l'ultima affermazione viola in trasferta (lo 0-2 sul campo del Como). Lo riporta il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/patto-di-responsabilita-al-viola-park-la-curva-fiesole-non-sara-allolimpico-serve-invertire-la-marcia/285778/