Sentite Cataldi: "Vorrei vincere la Conference ma ancora di più vorrei andare in Champions, ti dà tanto"

Chelsea in finale? Prima arriviamoci, poi chissà

Danilo Cataldi, giocatore della Fiorentina, ha così parlato ai microfoni di La Nazione: “Le vittorie in Conference e con la Juve hanno restituito consapevolezza e determinazione. Chelsea in finale? Prima arriviamoci, poi chissà. Si lavora per vincere e sollevare un trofeo sarebbe una ’rivincita’ per tutti, soprattutto per il recente passato, facendoti entrare nella storia viola. Ma vorrei andare in Champions anche per una questione di continuità. Io l’ho fatta, ti dà tanto spessore internazionale e ti porta a un gradino più alto”.