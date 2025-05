Dal Viola Park: “Palladino recupera Cataldi per l’Udinese. Rebus Comuzzo, Gudmundsson recuperato”

Arrivano novità importanti dal Viola Park. Come riportato da Radio Bruno, Danilo Cataldi è finalmente tornato ad allenarsi con il gruppo: è questa la notizia principale di giornata. La squadra sta affrontando l’ultima settimana di preparazione in vista della sfida contro l’Udinese, e l’ex Lazio sarà regolarmente convocato. Inoltre, si parla già di una sua possibile conferma anche per la prossima stagione, visto che il prestito dovrebbe essere rinnovato.

Ancora indisponibile Comuzzo, dopo il colpo subito nella gara contro il Bologna: lo staff non ha intenzione di rischiarlo, anche considerando l’ampia disponibilità di difensori in rosa. Buone notizie invece per Gudmundsson, che sta meglio e punta a una maglia da titolare. Contro l’Udinese si tornerà al modulo 3-5-2, con l’intenzione di schierare fin da subito l’undici migliore.