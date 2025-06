Cataldi su Palladino: “Un uomo capace di affrontare ogni tipo di situazione dentro e fuori dal campo”

Danilo Cataldi con un post su Instagram ha salutato la Fiorentina dopo che la società ha scelto di non riscattarlo al termine della stagione. Nel suo post di saluto Cataldi ha voluto dedicare qualche parola anche al suo ex allenatore Palladino, dimissionario dalla Fiorentina per i cattivi rapporti con la direzione sportiva. Queste le parole di Cataldi:

“Non dimenticherò la professionalità e la serietà della Società, dai vertici a tutti coloro che lavorano al Viola Park, passando per mister Palladino, un Uomo, oltre che un grande allenatore, capace di affrontare ogni tipo di situazione dentro e fuori dal campo!”