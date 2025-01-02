Corriere dello Sport: “Contro il Napoli tre giocatori in dubbio. Cataldi rischia il forfait, ha l’influenza”

Sabato in programma l'attesa sfida contro il Napoli

La Fiorentina tornerà oggi ad allenarsi al Viola Park in vista della ripresa del campionato. Sabato c'è l'attesa sfida al Napoli e Palladino dovrà cominciare a pensare alla formazione da mandare in campo. Molte delle scelte possibili ruotano attorno a tre elementi: soprattutto Gudmundsson e Colpani non sono al meglio, ma anche Cataldi è in forte dubbio visto lo stato influenzale. Il centrocampista ieri era assente - al pari di Biraghi, ma per motivi diversi - e rischia di non essere fra i titolari.

Provando ad ipotizzare una formazione, Gosens dovrebbe partire titolare, insieme alla coppia Ranieri-Comuzzo. Se Cataldi resterà fuori spazio a Mandragora, con ballottaggio in avanti Sottil-Beltran e Kean punta centrale. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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