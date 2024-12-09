Firenze si rialza grazie a Cataldi e a quel legame con Bove. L’ex Lazio ha dimostrato leadership e maturità 

Il centrocampista viola ha sbloccato un pomeriggio complicato

A una settimana dalla difficile sconfitta contro l'Inter, la Fiorentina si rialza grazie alla prestazione decisiva di Danilo Cataldi, protagonista assoluto contro il Cagliari. Il centrocampista viola ha sbloccato un pomeriggio complicato con un destro da fuori area, sua specialità, che ha deciso il match a metà del primo tempo.

Dopo il gol, Cataldi ha dedicato il successo a Edoardo Bove, mantenendo una promessa fatta la mattina stessa. «Gli ho detto che avrei segnato all'incrocio, e lui ha risposto che era impossibile» ha raccontato Cataldi, scherzando poi sui social con un "Uomo di poca fede" rivolto all'amico. La dedica non è casuale: Cataldi e Bove, legati da esperienze comuni a Roma, condividono un forte desiderio di riscatto personale e professionale.

Dopo l'incubo della scorsa settimana, Cataldi ha dimostrato leadership e maturità, emergendo come figura chiave dentro e fuori dal campo. La sua crescita simbolizza il rinnovato spirito della Fiorentina, capace di ritrovare fiducia e slancio in un momento delicato. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/open-var-gol-di-cataldi-regolare-kouame-e-in-fuorigioco-ma-non-impatta-il-portiere-vede-partire-il-pallone/280074/