Brutta notizia per la Fiorentina nel primo tempo nell’andata della semifinale contro il Betis. Al minuto 29 ha dovuto lasciare il campo Danilo Cataldi che, dopo aver tentato un tiro in porta da fuori area, ha avuto un problema muscolare alla coscia, già fasciata. Il calciatore viola, nella giornata di ieri, non aveva svolto la rifinitura con il resto del gruppo e aveva fatto un lavoro personalizzato per precauzione. Da capire l’entità del suo infortunio. Al suo posto poi è entrato Adli