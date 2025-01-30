Dal Viola Park: ancora in dubbio Cataldi, a rischio per il Genoa. Comuzzo regolarmente in gruppo

Ancora incertezza intorno alle condizioni di Danilo Cataldi. Secondo Radio Bruno, non si respira grandissimo ottimismo in casa Fiorentina, c'è grande incertezza per quanto riguarda la partita contro i...

Ancora incertezza intorno alle condizioni di Danilo Cataldi. Secondo Radio Bruno, non si respira grandissimo ottimismo in casa Fiorentina, c'è grande incertezza per quanto riguarda la partita contro il Genoa di domenica alle 15. Sarà da capire se Palladino vorrà spostare indietro Folorunsho oppure si affiderà a Richardson e Mandragora, perché gli uomini a disposizione in caso di assenza di Cataldi sono questi. Da segnalare, infine, che Comuzzo si è allenato regolarmente.

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