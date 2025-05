Corriere Fiorentino: “Cataldi resta in dubbio per il Betis, si scaldano Adlì e Fagioli”

Ultimi due giorni di lavoro per Palladino prima della semifinale di ritorno di Conference League di giovedì. Per il tecnico della Fiorentina, dopo aver riaccolto nell’allenamento di ieri Dodò, saranno ore decisive per valutare la condizione di alcuni singoli, scrive il Corriere Fiorentino. Con Cataldi sempre più a rischio dopo l’infortunio patito a Siviglia (si scaldano Adli e Fagioli) e le indisponibilità acclarate di Pablo Marì e Ndour, titolari a Roma ma entrambi fuori dalla lista Uefa, l’allenatore viola potrà contare su Andrea Colpani, riapparso in campo a distanza di quasi tre mesi dall’ultima volta e schierato all’Olimpico negli ultimi 20 minuti. Da monitorare anche Gosens, sostituito all’intervallo e non al top della condizione dopo aver vomitato la notte precedente alla partita. Rispetto al turno di campionato, infine, Palladino ritroverà il capitano Ranieri, out dalla trasferta di Roma per squalifica. Lo scrive il Corriere Fiorentino.